Departamento de Justicia apela el bloqueo a veto migratorio impulsado por Donald Trump

El Departamento de Justicia de Estados Unidos apeló la sentencia del juez federal de Seattle, James Robart, que suspendió la aplicación del veto migratorio impuesto por el presidente Donald Trump a ciudadanos de siete países de mayoría musulmanes y a refugiados de todo el mundo.

En un corto escrito presentado ante la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, en San Francisco (California), Donald Trump y su gabinete impugnaron formalmente la decisión judicial que ha bloqueado temporalmente la polémica orden ejecutiva y que abrió de nuevo las puertas del país a millones de inmigrantes y refugiados.

En caso la Corte de Apelaciones no aceptara el recurso, el gobierno deberá recurrir la Corte Suprema de Estados Unidos.

La decisión de Robart respondió a una demanda de dos estados de Estados Unidos, los de Washington y Minesota, que argumentaron que orden ejecutiva de Trump era inconstitucional porque provocaba discriminación contra una religión, la musulmana, algo prohibido en la Primera Enmienda de la Carta Magna.

Cabe mencionar que horas antes, Donald Trump criticó al juez federal James Robart por su sentencia y señaló que esta sería vetada. Su advertencia la escribió a través de Twitter:

“La opinión de este autodenominado juez, que esencialmente priva a nuestro país de su policía, es ridícula y será revertida”, indicó Trump.

The opinion of this so-called judge, which essentially takes law-enforcement away from our country, is ridiculous and will be overturned! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 4, 2017

Horas más tarde, tuiteó de nuevo que “debido a que el veto fue levantado, varias muy malas y peligrosas personas ingresarán al país. Es una terrible decisión”.

Because the ban was lifted by a judge, many very bad and dangerous people may be pouring into our country. A terrible decision — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 4, 2017

Además, señaló que con su decisión, el juez “abre al país de potenciales terroristas y otros que no tienen las mejores intenciones. Las malas personas son muy felices”, ironizó el presidente.

The judge opens up our country to potential terrorists and others that do not have our best interests at heart. Bad people are very happy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 5, 2017

