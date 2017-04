¿Corea del Norte detonará un dispositivo nuclear este sábado? Esto es lo que se sabe

Fuentes del Gobierno de EE.UU. indicaron que las autoridades norcoreanas colocaron en un túnel un dispositivo nuclear que podría ser detonado el próximo 15 de abril, este sábado.

Así lo informó en Twitter Steve Herman, corresponsal de la Voz de América (VOA, Voice of America), acreditado en la Casa Blanca.

US gov’t and other sources say #DPRK has apparently placed a nuclear device in a tunnel and it could be detonated Saturday AM #Korea time.