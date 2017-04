El Papa Francisco generó controversia al nombrar en la Secretaría de Comunicación a dos asesores norteamericanos con puntos de vista muy diferentes. Uno de ellos es el padre James Martin, un jesuita que tiene más de 100.000 seguidores y que es muy querido por la comunidad gay.

Martin contribuye frecuentemente con artículos de opinión en medios de Estados Unidos y es miembro de una compañía de teatro del “Off-Broadway” en New York

El otro es Michael Warsaw, una figura más conservadora que ha sido CEO (director ejecutivo) de Eternal Way Television Network (EWTN), un medio católico de radiodifusión que pretende llegar a más de 200 millones de hogares en 100 países.

El padre Martin ha escrito el libro ‘Building A Bridge: How the Catholic Church and the LGBT Community Can Enter into a Relationship of Respect, Compassion, and Sensitivity’ sobre cómo la iglesia podría construir mejores relaciones con los gays, el cual ha generado mucha controversia. Saldrá a la venta el próximo 13 de junio.

En respuesta a la expulsión forzada de un pasajero de un avión de United Airlines (evento en el que fue sacado por la fuerza por haberse sobrevendido el vuelo en que viajaba), el Padre Martin escribió en un blog que esas actitudes reflejan “las patologías del capitalismo”.

Es editor colaborador de la revista América, un periódico liberal muy influyente. También ha escrito un libro titulado “Between Heaven and Mirth” sobre la importancia del humor en la religión.

De acuerdo con LifeSite, en 2016, Martin aceptó un premio de un grupo pro-gay que ha sido condenado por la Congregación para la Doctrina de la Fe y los obispos católicos de Estados Unidos.

Durante su discurso a los activistas homosexuales en el evento New Ways Ministry, Martin dijo que la Iglesia debe abrazar la homosexualidad.

En una entrevista, el sacerdote dijo que para mejorar la relación con la comunidad gay “hay que prohibir ciertos términos”. Y fue preciso: “Los responsables católicos deberían dejar de decir que estas personas están ‘afligidas por su sexualidad’, y dejemos de hablar de “sexualidad objetivamente desordenada”. ¡Son palabras extremadamente hirientes!”.

Cuando le preguntan cómo trata con las personas LGBT, explica: “Desde hace años, numerosos católicos homosexuales me piden consejo para vivir su fe. Son personas que sufren por el discurso que la Iglesia mantiene al respecto. Intento demostrarles que dentro de la Iglesia, somos muchos los que les respetamos. Tras la matanza de Orlando, me dije que había que escribir sobre ese tema de una manera más formal. Fue también una forma de llamar la atención a los responsables católicos.Creo que es un buen momento para construir ese puente entre la comunidad LGBT y la Iglesia católica. Ha hecho falta tiempo para que las sociedades reconozcan estas orientaciones sexuales. Ahora es el momento de que lo hagan las autoridades católicas”.

En 2013, Francisco tuvo palabras inéditas para la comunidad gay.

