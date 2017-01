Chavismo emprende campaña "aquí no se habla mal de Chávez" en organismos públicos

El oficialismo venezolano decidió emprender ahora una nueva batalla en defensa de la memoria del fallecido ex presidente Hugo Chávez que –aseguran– es objeto de un ataque de la “derecha”.

“Mientras sostengamos a Chávez allá arriba, esta revolución va a seguir adelante”, afirmó el diputado Diosdado Cabello, número dos del oficialismo, al anunciar el lanzamiento de una campaña en organismos públicos y demás dependencias estatales en defensa de la memoria de Chávez, que gobernó Venezuela por 13 años y murió el 5 de marzo del 2013.

[Venezuela: Ex esposa de Hugo Chávez evalúa demandar a Sony]

“Lo han atacado en su vida, y ahora que no lo tenemos físicamente con nosotros”, dijo la noche del miércoles Cabello en su programa de televisión “Con el mazo dando” al llamar a los funcionarios públicos y demás seguidores del oficialismo a detener los “ataques” contra Chávez.

El primer vicepresidente del partido oficialista instó a los funcionarios públicos a colocar en las oficinas de los ministerios, los cuarteles militares, consultorios médicos públicos, taxis financiados por el gobierno y los complejos de viviendas estatales, carteles en los que se diga “aquí no se habla mal de Chávez”.

[Peruano habría sido asesinado por la Policía de Venezuela]

“Si usted trabaja en un ministerio y tiene un huequito de oficina, usted coloca un cartel: ‘Aquí no se habla mal de Chávez’”, propuso Cabello. “Si usted es taxista, de esos que entregó la misión transporte, usted coloca ‘Aquí no se habla mal de Chávez’”, prosiguió. “Si usted trabaja en un ministerio, es secretaria y usted puso allí en su escritorio que allí no se habla mal de Chávez, todos los jefes para arriba tiene que ponerlo también”, insistió.

El dirigente, incluso, advirtió que quien no se sume a la campaña, debería ser denunciado.