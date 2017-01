Charles Manson (82), el asesino en serie condenado a nueve sentencias de cadena perpetura, ha sido hospitalizado de urgencia, dejando la cárcel estatal de Corcoran por un hospital en Bakersfield (California, Estados Unidos).

Según TMZ, el convicto ingresó de urgencia por “problemas gastrointestinales”, sin embargo las fuentes oficiales aún no confirman esta información.

Manson, uno de los criminales más famosos de Estados Unidos, lleva 40 años de encierro por siete asesinatos, entre ellos el de la actriz Sharon Tate, quien llevaba en su viente el primer hijo de su relación con el director Roman Polansky.

Charles Milles Maddox —el verdadero nombre de Manson— trascendió a la cultura popular como la encarnación de la demencia, la violencia y lo macabro tras realizar esta serie de crímenes asegurando que la canción Helter Skelter de The Beatles auguraba una guerra racial que él quería acelerar.

AP informa que un oficial del Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California ha confirmado queestá con vida.

