Barack Obama:"Donald Trump fue un candidato atípico"

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, señaló en una entrevista a la cadena CBS que su sucesor, Donald Trump, fue un candidato atípico durante la campaña presidencial de su país.

“Ha sido atípico, en eso estoy de acuerdo. Y sospecho que el presidente electo estaría de acuerdo con eso”, dijo el presidente Obama en su última entrevista televisiva, que emitirá este domingo.

El mandatario saliente agregó que Donald Trump fue “un candidato poco convencional. No creo que nadie ha liderado con éxito una campaña como la suya en la historia moderna, nadie que se me ocurra, y como consecuencia, no tuvo el apoyo de muchos en su propio partido porque gestionó su campaña de forma bastante improvisada”.

¿Cree que Donald Trump también podrá improvisar en la Casa Blanca? Barack Obama respondió: “No lo creo”.

Asimismo, resaltó que “no subestimen a este tipo, porque va a ser el cuadragésimo quinto presidente de Estados Unidos”.

En el adelanto de la entrevista, Barack Obama, aseguró que le ha aconsejado a Trump que ciertas normas y tradiciones institucionales no queden fuera, porque hay una razón por las que están ahí”.