Barack Obama a Michelle: "En los últimos 25 años has sido mi esposa y mi mejor amiga"

Barack Obama conmovió a todos los presentes durante su último discurso como presidente de los Estados Unidos tras agradecer a su esposa Michelle Obama y a sus hijas Malia y Sasha por ser su mayor motivación y soporte en los ocho años que estuvo como líder de la Casa Blanca.

Con los ojos llenos de lágrimas, Barack Obama resaltó las virtudes de su familia, pero sobre todo destacó el amor incondicional hacia su esposa Michelle Obama. Esto dijo sobre ella:

En los últimos 25 años no solamente has sido mi esposa y la madre de nuestras hijas, has sido además mi mejor amiga. Asumiste un papel que no habías pedido y lo hiciste tuyo. Con gracia, perseverancia, estilo y buen humor. Hiciste de la Casa Blanca un lugar que le pertenece a todos y las nuevas generaciones tienen metas más altas porque tú has sido su modelo. Me has llenado de orgullo y has enorgullecido al país.