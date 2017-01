Barack Obama lloró al brindar su último discurso en Chicago [Video]

Ayer, Barack Obama brindó su último discurso como presidente de los Estados Unidos y la emoción se apoderó de él cuando agradeció a su esposa, Michelle Obama por su apoyo en los 8 años que han estado juntos en la Casa Blanca.

“Michelle LaVaughn Robinson, chica sureña, en los últimos 25 años no solo has sido mi esposa y la madre de mis hijas sino también has sido mi mejor amiga. Asumiste un papel que no habías pedido y lo hiciste tuyo. Con gracia, perseverancia, estilo y buen humor”, expresó entre lágrimas el mandatario estadounidense.

El presidente Barack Obama agregó que su esposa hizo de la Casa Blanca un lugar que le pertenece a todos y las nuevas generaciones tienen metas más altas porque ella ha sido su modelo. “Me has llenado de orgullo y has enorgullecido al país”, remarcó el mandatario.

Barack Obama hizo un gesto a su hijas Malia y Sasha, y dijo que “bajo las circunstancia más extrañas se han convertido en dos maravillosas jóvenes que son bellas e inteligentes pero sobre todo bondadosas y pensativas. De todas las cosas que he hecho en mi vida, mi mayor orgullo es ser su padre”.

La hija menor del clan Obama, Sasha, no estuvo presente en el evento debido a que tenía que prepararse para un importante examen.

Te puede interesar