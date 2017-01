Argentina que se defendió para no ser violada se quejó por indiferencia de autoridades mexicanas

Belén Mirallas, una ciudadana argentina que luchó con un sujeto y evitó ser violada en Playa de Carmen, en México, indicó que está indignada con las autoridades de ese país y que —a pesar de que se cansó del maltrato y la burocracia del sistema judicial mexicano— no parará hasta tener respuestas oficiales a su denuncia.

Hace unos días, la joven estudiante de Arquitectura en la ciudad de Córdoba que fue de vacaciones al popular balneario, publicó un video en Facebook en el cual narraba que gracias a sus conocimientos de artes marciales pudo salvar su vida cuando fue atacada por un hombre en plena calle la noche de Navidad.

En una entrevista con el diario La Nación, contó todo lo que tuvo que pasar para poder abrir un expediente en la Fiscalía General, así como las trabas para llegar a la oficina de Delitos Sexuales.

“En medio de la desesperación, tuve que explicar varias veces en el 911 lo que me pasaba. Después los policías, que descreían de lo que viví, hicieron un breve patrullaje y si no fuera por mi insistencia, la denuncia quedaba en la nada. Hubo que esperar a la policía ministerial, para luego irme por mis propios medios a la Fiscalía General, donde había una sola persona y no me dieron una copia de mi declaración. Antes de volverme a Argentina quise hacer una solicitud de desahogo para pedir que se avance y se dispongan pruebas, pero no me la quisieron recibir. Hice un poder para que la presentara luego mi amigo, pero lo maltrataron y no se la aceptaron”, agregó.