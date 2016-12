Alarmante: El guepardo, el animal más rápido del mundo, corre el riesgo de extinguirse

Lamentable. El animal terrestre más veloz del mundo, el guepardo, “corre más rápido” hacia su extinción, indica un estudio de Proceedings of the National Academy if Sciences (PNAS ).

La cantidad de guepardos que vive libremente no alcanza ni los 7,100 , el 99% se encuentra en África, y apenas representa el 9% de la población total que ocupaba en otras épocas.

Por su parte, la organización de defensa del medio ambiente Wildlife Conservation Society (WCS) asegura que la población mundial de los guepardos era de 1000,000 especímenes a principios del siglo XX.

Otros casos alarmantes

Según las cifras difundidas por AFP, 1 de cada 4 mamíferos, una de cada ocho aves y el 40% de anfibios podría desaparecer. Además, alrededor de 24,000 especies de plantas y animales están en peligro de extinción sobre 83,000 vigiladas. Y de 1,800,000 especies registradas en el mundo, 855 están extintas, mientras que 68 especies solo son capaces de sobrevivir en cautiverio.

En el caso de los mamíferos, más de la mitad de los primates están en peligro de extinción debido a la obstrucción de los bosques tropicales, el tráfico ilegal y la caza. Cuatro de cada seis simios se encuentran a un paso de desaparecer y el el rinoceronte blanco del norte está críticamente amenazado y los pocos restantes podrían ser los últimos.

El futuro de las 6 de las 8 especies de oso también preocupan, entre ellos, el panda gigante y el oso polar se consideran en estado vulnerable.

La situación también es preocupante en el caso de las plantas, más de 10 mil tipos podrían desaparecer pronto, como el albaricoque salvaje de Asia Central, ancestro de diferentes frutas en todo el mundo.

Es hora de tomar consciencia.