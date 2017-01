¿Cómo escoger un seguro de autos?

Adquirir un auto requiere, muchas veces, de un gran esfuerzo; sin embargo, un accidente o la inseguridad y la delincuencia que existen en el país pueden dejarlo sin carro en un abrir y cerrar de ojos.

Al respecto, el abc del Seguro, de Pacífico Seguros, rebate para usted algunos mitos sobre el seguro vehicular y explica cómo escoger el seguro adecuado, aprovechando el respaldo que este brinda de una mejor manera.

Algunos mitos

Quiero ahorrar y un seguro es caro. Un seguro debe ser elegido “a su medida”. Antes de elegir uno debe considerar el tipo de cobertura que necesita; por ejemplo, todo riesgo, daño a terceros, seguro de pérdida total o de asistencia vehicular. Considere también el monto que está dispuesto a invertir y que resulta más económico reparar un auto que cuenta con un seguro que repararlo por su cuenta.

Mi carro es viejo, no necesita un seguro. Si bien con los años los autos se deprecian, los gastos de reparación ante cualquier accidente o desperfecto son similares tanto para un auto nuevo como para uno antiguo. El seguro puede ayudarlo a gastar menos ante un accidente o desperfecto.

Si no me choco, no sentiré los beneficios del seguro. Si bien el propósito de un seguro es cubrir los gastos más fuertes, como la pérdida del vehículo, también brinda otros servicios. Si adquiere un seguro de todo riesgo, podrá contar con servicios como el de auxilio mecánico en caso de batería o llanta baja, llaves olvidadas en el interior del auto, chofer de reemplazo, auto de reemplazo, entre otros.

Si tengo un accidente leve, tengo que hacer largos trámites para que me atiendan. Ante un accidente menor –que no involucra a terceros o heridos– no necesita esperar que un procurador verifique el incidente para activar el seguro; con una llamada procede la aprobación inmediata, la cual le permitirá ir al taller cuando usted lo crea conveniente.

Ya tengo un SOAT, no necesito más. El SOAT ayuda a cubrir al asegurado frente a un accidente que dañe a terceros o a sí mismo; sin embargo, no cubre la reparación del auto y además cuenta con un tope. Si excede dicho tope, deberá ser abonarlo con su propio dinero.

Recuerde, 8 de cada 10 autos en el país no cuentan con un seguro adicional al SOAT.

Tipos de seguro

Existen diversos tipos de seguros y empresas aseguradoras que ofrecen estos productos. Cubren los daños materiales al vehículo, a ocupantes del vehículo y a terceras personas, además ofrecen servicio de grúa o auxilio vehicular.

¿Qué no cubre un seguro de auto?

Por lo general, el seguro no cubre un accidente generado, por ejemplo, cuando el vehículo participó en carreras, apuestas, presta servicios de taxi o es dado en alquiler. Cuando adquiera un seguro, infórmese bien al respecto.

Cuánto invertir

Como existen diversos tipos de seguros vehiculares, podrá encontrar diversos previos. Los seguros más simples serán más económicos que aquellos que ofrecen mayores servicios y una mayor cobertura ante cualquier incidente.