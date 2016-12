¿Cómo cuidar nuestras finanzas en Fiestas Patrias?

Julio es uno de los meses ideales para salir de vacaciones, viajar o comprar aquello que se tenía en mente desde hace tiempo. La ‘grati’ permite contar con más recursos para realizar gastos adicionales y los feriados se pueden usar para hacer turismo, ya sea en el país o en el extranjero.

No obstante, resulta prudente considerar los gastos que va a realizar y evitar que estos excedan a sus ingresos o incrementen sus deudas.

SI USTED SE QUEDA

Aquellos que deciden quedarse pueden disfrutar del entretenimiento local, como circos, ferias, peñas y discotecas. Considere los costos de las actividades que le interesan, evalúe sus preferencias y el monto que planea gastar.

Una buena forma de disfrutar de los eventos en estas fechas es asistiendo en grupo. Ello, además, le permitirá distribuir los gastos (entradas, bebidas, alimentos, pasajes, etc.).

PARA LOS QUE VIAJAN

En caso de que haya decidido viajar, recuerde que todos los años diversas agencias y páginas web, entre ellas las del Estado (Mincetur o Promperú), ofrecen paquetes a diversos destinos. Establezca si el viaje lo realizará solo, en pareja, en grupo o familia; ello le ayudará a presupuestar el monto que gastará y el lugar.

Lo ideal es planificar el viaje con anticipación, ya que por la fecha, la demanda y los precios llegan a incrementarse. Sin embargo, en caso de que no cuente con suficiente tiempo o dinero, puede optar por los “full days” o viajes cortos, los cuales también le permiten conocer lugares nuevos.

No olvide considerar los gastos adicionales como las movilidades y las compras (souvenirs, regalos, etc.).