'Zumba' protagonizó altercado en vivo con 'Metiche' por audios de Julieta Rodríguez

Alejandro Benítez Porras, más conocido como ‘Zumba’, protagonizó un altercado en vivo este martes con el conductor ‘Metiche’ durante el programa Hola a todos, luego de que el bailarín dejara entrever que quien filtró los audios discriminadores de Julieta Rodríguez fue el ‘Zorro’ Zupe.

Please enable Javascript to watch this video