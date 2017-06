César Salazar

A pesar del tiempo transcurrido, los ex Soda Stereo, Zeta Bosio y Charly Alberti, mantienen el recuerdo imborrable de su otrora compañero Gustavo Cerati. A pocas horas de presentar el espectáculo Séptimo día en el Jockey Club- que homenajea la música de Soda Stereo-, Zeta y Charly evocaron la nostalgia para rememorar lo vivido con Cerati.

Perú es una plaza importante para ustedes ¿Era obligatorio que el espectáculo del Cirque du Soleil también se presente en nuestro país?

- Zeta Bosio: Obviamente es una plaza importante. Luego de Argentina la siguiente parada es Perú y aquí estamos a pesar de algunas complicaciones debido a los problemas del tiempo que retrasaron el estreno. Ya está instalado el estadio móvil que alberga a varios artistas (acróbatas y bailarines), el cual va girando y que se trajo especialmente de Europa. ‘Séptimo día’ no es un tributo a Soda Stereo sino un espectáculo que celebra la música de la banda. Consigue generar la magia que tenía la banda de hacer propuestas nuevas mirando hacia el futuro más que al pasado.

¿Qué le dirían a las personas que se han visto afectadas debido al retraso del estreno y al cambio de las fechas?

-Charly Alberti: Le diríamos a la gente que lo lamentamos mucho. Fue un problema que superó cualquier expectativa o previsión. Fue a razón del cambio climático, una tormenta que no sucedía hace 50 años para que los camiones no llegaran a tiempo. Un cambio de fecha no es por un capricho sino por algo que se complicó, pero igual estamos contentos de que el show pueda hacerse en el Perú.

-Zeta Bosio: También nosotros fuimos perjudicados desde lo económico hasta la organización. Se ha trabajado contra el reloj para poder solucionar el problema.

¿Qué injerencia tuvieron ustedes para el concepto del espectáculo y se cuiden todos los detalles?

-Charly Alberti: El trabajo que se hizo en conjunto con la gente de Cirque du Soleil fue muy bueno. Zeta y yo estuvimos abocados a la adaptación de la música para el show, pero la conclusión en el trabajo creativo fue muy grande. El productor siempre estuvo presente para que pudiéramos opinar y decir qué nos gusta o no. Pero entendimos que es la persona que mandaba en el espectáculo y nosotros en la música.

-Zeta: El productor es un gran profesional porque supo acercarse al mundo de Soda, entenderlo e interpretarlo de una manera muy fiel. Estamos muy felices porque eso lo vemos reflejado con lo que pasa con la gente. Es un show de Soda Stereo, no un espectáculo frío donde están todos sentados desde sus butacas. Nos representa plenamente. Es un tributo al fan de Soda Stereo que mantiene viva la llama del grupo, que no forma parte del pasado sino del presente y que se transmite a nuevas generaciones. El circo ayuda para que la gente joven se acerque. Tenemos una legión de fans infantiles (risas).

Es inevitable no recordar a Gustavo Cerati en ‘Séptimo día’.

-Charly Alberti: Fue un proceso largo, pero el trabajo que realizamos en el estudio musical (para versionar los temas del espectáculo) nos sirvió para entender y para curar. Pasamos por diferentes situaciones con Zeta, fue un trabajo emocionante porque ha sido reencontrarnos con nuestra música, abrir los tracks y volver a escuchar cómo éramos 30 años atrás. Al principio fue difícil porque estábamos tristes, pero nos sirvió para entender y madurar la idea de lo que había sucedido. Tuvimos que aprender a trabajar de dos y ya no de tres. Pensamos que no se iba a lograr, pero sí se hizo.

-Zeta Bosio: Ha sido revivir esos momentos. Decidimos trabajar en el estudio de Gustavo que estaba cerrado desde su accidente y es un lugar místico. Nos metimos ahí para sentir que estábamos en un ambiente de Soda y de tener a Gustavo presente como si él estuviese. Ese fue el resultado.

¿En qué momento de cura se encuentran ustedes?

-Zeta Bosio: Hemos trabajado un año en esto y el resultado fue lograr un disco exitoso (con las nuevas versiones). Esta experiencia nos dejó en un lugar como si alguien que perdiera una mano aprende a vivir sin eso con el tiempo. En esa etapa estamos, aprendimos a trabajar los dos en un equipo que funciona. Gustavo no está presente, pero nos acompaña en nuestras decisiones. Fue importante el apoyo moral de la familia de Gustavo que también se involucraron en el proyecto.

-Charly Alberti: Tomábamos las decisiones de igual forma. Habían diferencias en los conceptos que teníamos, pero era tal la unión que existió entre nosotros tres que el resultado de ahora habría sido igual.

¿Está en su mente hacer un espectáculo como banda o un regreso de Soda Stereo?

-Zeta Bosio: Hace 20 años se grabó el último disco de Soda Stereo y siempre el grupo se mantendrá presente y proyectándose al futuro. La música no envejece, es algo que hicimos para trabajar y privilegiar a la gente…Hay ensayos que tenemos, pero no lo mostraremos. No hay temas inéditos sino recopilaciones.

¿Están cerrando el ciclo?

-Zeta Bosio: Quizás estamos abriendo un ciclo, son siempre burbujas, eso es Soda.

¿Hay posibilidad de que Benito Cerati sea el vocalista de Soda Stereo?

-Charly Alberti: Todos hablan de Benito. La verdad es que un chico muy sensible, creativo, pero no hay que pensar en él como su padre Gustavo. Hace otra música, casi no sabe tocar la guitarra, no hay que esperar de él y no hay que meterle esa presión.

-Zeta Bosio: Es una carga grande para él. Benito va a encontrar su propio camino, así somos los artistas que son un fenómeno de persistencia y talento.

