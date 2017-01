Zayn Malik cumple 24 años y lo celebra enamorado de Gigi Hadid

El ex integrante de One Direction, Zayn Malik cumplió este viernes 24 años y sus seguidores no se olvidaron de él. Por el contrario, recibió miles se mensajes logrando convertir su onomástico en Trending Topic.

Malik no sé quedó atrás y envió un mensaje de agradecimiento a sus fanáticos en su cuenta oficial en Twitter, y adjuntó una divertida caricatura de su rostro.

“Gracias por todo su amor y sus pensamientos en este día”, escribió Zayn Malik en su red social.

Se conoce que Malik está pasando por una buena etapa profesional, y amorosa, ya que cuenta, desde hace un año, con el cariño incondicional de su novia, la modelo estadounidense Gigi Hadid. Así lo demostraron hace unos días, cuando ambos publicaron en Instagram una foto donde se les ve muy felices.

