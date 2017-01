Yvonne Frayssinet cambia de papel en 'De vuelta al barrio'

La actriz Yvonne Frayssinet confirmó que participará en la nueva serie De vuelta al barrio. Pero esta vez, la artista ya no tendrá la elegancia de su personaje ‘Francesca Maldini’ de Al fondo hay sitio, sino que interpretará a una mujer de barrio en la producción que alista el guionista Gigio Aranda para América Televisión.

“Sí voy a estar en la serie. Va a tratar de gente de barrio, donde pasan muchas cosas. Al parecer seré una mujer de barrio, es algo que me gustaría realizar porque será algo diferente a ‘Francesca’… Ahora tendré que quitarme a ‘Francesca’ del alma”, contó Yvonne, quien agregó que volverá a trabajar con Adolfo Chuiman y no sabe si en esta oportunidad se concretará el romance de ficción que no se consiguió en Al fondo hay sitio.

De otro lado, Yvonne anunció que este mes se casará con el actor Marcelo Oxenford luego de 28 años de romance. “Será algo sencillo y por civil”, contó.