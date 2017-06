En 2014 la popular cantante mexicana, Yuri reveló, para sorpresa de sus seguidores, que fue adicta al sexo y las drogas. Esta vez volvió a tocar el tema en una entrevista para la emisora Caracol en Colombia pero ya sin temor.

“No era ninfómana, pero me encantaba el sexo. Tenía muchos amigos (que no eran tan amigos) que eran los que me conseguían los muchachitos con los que yo me acostaba”, contó la cantante.

Yuri explicó que debido a que los artistas viven rodeados de gente que constantemente “les está levantando el ego” este crece y los hace propensos a caer en los vicios.

Pese a que la mexicana llegó a tener mucho dinero y estaba en la cúspide de su carrera se sentía sola y no era feliz.

El descontrol en el que vivió terminó cuando se enteró de que tenía uno tumores en las cuerdas vocales. Es entonces, que su vida cambia radicalmente.

“Me extirparon los tumores y la biopsia confirmó que no eran malignos. La recuperación fue terrible: ¡dejar de hablar durante un mes! Entonces, ese fue como mi primer paso por el desierto y de ahí ya empecé a recuperar mi voz. Fue terrible, ¡yo lloraba!… Luego me retiré cinco años” contó Yuri.

Años después, Yuri contó que regresó a los escenarios pero ya no se sentía la mejor, sino que agradecía a Dios poder estar allí.

Esto fue lo que dijo Yuri el 2014:

