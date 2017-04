Raúl Romero tiene un doble y está en ‘Yo Soy’ [VIDEO]

El programa ‘Yo Soy’ empezó sus galas en vivo, y muchos son los imitadores que intentan llevarse el primer lugar. Ha sido Miguel Ángel Ponce, imitador de Raúl Romero, el encargado de causar gran sensación con su primera presentación.

Durante su presentación, Miguel Ángel desató la locura al cantar ‘Magdalena’, famoso tema de los Nosequién y los Nosecuántos. Incluso el jurado quedó sorprendido con su actuación debido a su buen desenvolvimiento en el escenario.

[Yo Soy: Imitador de Axl Rose sorprendió al jurado]

Una de las que más disfrutó fue Katia Palma, “He tenido el placer de trabajar con Romero 5 años, y veía los gestos. También cuando cantaba con los Nosequien”, recordó la jueza del programa.

“Me he quedado sorprendida con tu imitación. Igualita la voz al hablar cuando entraste. Me miré con Ricardo y dijimos ‘¡No!’. Me sentía en ‘Habacilar‘”, agregó Palma.

El imitador ya se perfila como uno de los mejores de la temporada y podría ser un fuerte candidato para llevarse el premio mayor.

Te puede interesar