Tras protagonizar dimes y diretes, y declararse la guerra de forma mediática, las cantantes de salsa Yahaira Plasencia y Paula Arias decidieron dejar atrás los rencores y reconciliarse en el reality ‘Esto es guerra’.

Las salseras estuvieron cara a cara en el reality, y se dijeron todo lo que pensaban una de la otra en compañía de los conductores Mathías Brivio y María Pía Copello.

“Yo sé que es difícil volver a sentir amor (por Yahaira) por muchas etapas complicadas que me tocó pasar y sentir porque venía de una persona a la que yo le brindé todo de mí. Pero en esta etapa de mi vida, imagínate”, declaró Paula Arias, que muestra su avanzado embarazo.

A lo que Yahaira Plasencia reveló que hace un mes se reunió con Paula, junto a sus respectivos managers, para conversar y pedirse disculpas.

“Con Paula nos vimos hace un mes, conversamos nos sinceramos las dos. Nos pedimos disculpas. Yo entré por primera vez a un escenario gracias a Paula. Ella me hizo el casting. Siempre estaré agradecida, fue mi maestra. Aprendí de ella, me enseñó hasta como maquillarme, usar tacos, me depiló. Yo le deseo lo mejor en esta etapa de su vida”, señaló Yahaira Plasencia.

“Creo que ambas hemos madurado. Hemos pasado por cosas bastante fuertes. No estamos para niñerías ni tonterías. Le deseo lo mejor a ella y a su orquesta. Y sé que es una buena persona, la conozco más que cualquier otra persona. Y sé que desea lo mismo para mí”, agregó la ex del futbolista Jefferson Farfán.

Tras la reconciliación, ambas figuras de la música de animaron a cantar juntas, y así sellar su nueva etapa amical.

