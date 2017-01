Yahaira Plasencia responde a las críticas por sus fotos en Chucuito

La cantante Yahaira Plasencia comenzó el 2017 en boca de todos tras ser protagonista de una sesión de fotos en las playas de Chucuito, el barrio de Melissa Klug.

Tras entrar en la polémica, la joven salsera decidió responder a las críticas asegurando que desconocia que estaba en Chucuito:

“¿Esto es Chucuito? No sabía. Está bonito, me gusta, está lindo. (…) Las locaciones las escogieron ellos [la producción], no yo. Me dijeron playa y esto [Chucuito] es playa. Hicimos fotos en Atahualpa, en la plaza y ahora aquí, no sabía que era Chucuito”.