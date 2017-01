Yahaira Plasencia: "Me gustaría mucho hacer mi serie"

La cantante Yahaira Plasencia confesó que desea tener una serie sobre su vida, y no descartó tomar clases de actuación para iniciar una nueva carrera.

“Me gustaría mucho hacer mi serie, por ejemplo. Contarle a la gente mi vida, porque tengo mucho que contar y mucha gente sabe todo lo que he pasado para poder llegar donde estoy”, indicó Yahaira Plasencia en el programa En boca de todos.

“Quiero hacer cosas bonitas, cosas nuevas y todo lo que sea relacionado en el ambiente artístico”, añadió.

Yahaira Plasencia indicó que recibió un invitación de la productora Michelle Alexander para un convocatoria, pero aseguró que primero debe prepararse.

“Sí (fui convocada por Michelle Alexander), (pero) en realidad tengo que prepararme antes de, no puedo ir de frente, porque no tengo nada de eso actuar, de actuación, pero vamos a ver si me meto a clases de teatro con ella y de repente si se da la oportunidad poder participar”, apuntó Yahaira Plasencia.

Presentó nuevo tema

La cantantepresentó su nuevo tema Y de pronto tú en programa En boca de todos.

“Está inspirada en el amor, en la gente enamorada. Se la dedico a el público que siempre va a mi concierto, a mi familia, y la gente que está conmigo, y la gente que siempre quieres verme en el escenario”, indicó

Por otro lado, Yahaira Plasencia le cierra momentáneamente la puertas al amor. “Ahorita estoy enfocada 100% en mi carrera”, precisó.

DATO

Yahaira Plasencia tendrá una segunda sesión de fotos en su carrera como modelo. Esta vez será en Pucusana.

Más información