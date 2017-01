Yahaira Plasencia fue captada bailando y abrazando a un joven en discoteca

La cantante Yahaira Plasencia fue captada el último sábado por las cámaras de Amor de verano bailando con un misterioso joven con quien mostró mucha confianza.

En las imágenes se observa como Yahaira Plasencia, al interior de una discoteca del sur, le hace unos pasos de baile, se le acerca al oído y abraza al misterioso galán.

En otro momento, Yahaira Plasencia se negó a pronunciarse sobre el baile de la modelo Leslie Shaw y el futbolista Jefferson Farfán. “De ellos no pienso hablar”, dijo la salsera.

“Por órdenes de mi abogado no puedo hablar de nada. Pregúntales a ellos, yo no hablo de nadie (…) No puedo hablar, te juro que no puedo hablar, sino encantadísima. No he visto nada”, agregó Yahaira Plasencia a Amor de verano.