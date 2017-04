¿Yahaira Plasencia dedicó nueva canción a su ex Jefferson Farfán?

La cantante Yahaira Plasencia presentó en la última edición del reality Esto es Guerra su nueva canción ‘Ay amor’, un tema romántico que provocó la curiosidad en María Pía Copello y Mathías Brivio.

“Yo sé que me estás viendo. Así que te dedico esta canción con mucho amor. Es para una persona especial”, señaló Yahaira, luego que María Pía Copello y Mathías Brivio, le preguntaran a quién dedica la canción.

Tras dedicar el tema, la salsera se animó a cantar una parte de la letra: “Hay corazón me hiciste tanto daño, tú me enseñaste amarlo, y ahora yo no sé olvidar. Ay amor, ay amor por qué me dueles tanto, ay amor, ay amor recuérdame”.

Yahaira no solo lanzó su nuevo tema, sino ahora es parte de la nueva secuencia ‘La reina del swing’, del reality de competencia de América TV.

