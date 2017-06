Xoana González se deshizo en halagos para su padre y le agradeció por todo su apoyo

Xoana González dejó por un momento su personaje desenfadado y sensual al que nos tiene acostumbrados para escribir, en su cuenta de Instagram, un cariñoso mensaje a su progenitor en el Día del Padre.

Destacó, entre sus mensajes, que su padre haya comprendido su desparpajo y osadía para hablar del sexo o sus atrevidos desnudos. “No siempre hemos pensado igual… tu mundo conservador fue modificado con mis pensamientos. Pero en mi mundo de locura, encuentro en vos una perspectiva de orden”, escribió.

Aunque no ha sido una relación fácil debido a sus caracteres y distancia, la modelo argentina señaló que si volviera a nacer pediría sobrellevar cada situación dolorosa y positiva para aprender, con el apoyo de su padre, a ser fuerte.

“Quizás no soy la hija que hubieses deseado, y vos tampoco el padre cariñoso que anhelaba. Eso fue lo que me tocó aprender y te lo agradezco de corazón. Hoy es Día del Padre y estamos a kilómetros de distancia como lo hemos estado incluso uno al lado del otro. Sin embargo, te siento cada vez más cercano, y quizás no sospeches que estás condenado a mí, que sos y serás siempre mío. Feliz día, papá. Te amo”, dijo en su red social.

