'X-Men': Se filtró en Twitter la primera imagen de 'Dark Phoenix'

La nueva película de la franquicia mutante ‘X-Men: Dark Phoenix’! está en pleno proceso de pre-producción; sin embargo, se filtró una primera imagen que ya se ha viralizado en Twitter.

Fue el usuario @Jenlawfilms quien compartió el primer vistazo del filme: “Primera foto desde el set de ‘X-Men: Dark Phoenix’ ”, escribió junto a la imagen.

En esta instantánea se pueden ver las paredes grises de lo que sería el ‘Danger Room’ o cuarto del peligro, que es donde entrenan los ‘X-Men’.

Asimismo, los actores ya han sido vistos en Montreal, donde se estaría iniciando la filmación de la película. Sophie Turner es una de las protagonistas que, incluso, se ha tomado fotos con los fanáticos.

'Sophie Turner' arrives in Montreal ahead of filming 'X-Men: Dark Phoenix'

