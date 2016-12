Woodstock: Lugar en donde se realizó el icónico festival de rock podría ser un lugar histórico

En agosto de 1969, un festival de rock marcó un hito en la historia universal de la música: Woodstock. Este evento congregó alrededor de 400 mil personas en los tres días que duró. Como se recuerda, la fiesta se llevó a cabo en una granja lechera de 242 hectáreas en Bethel, Nueva York.

Ahora — 47 años después — el recinto que vio tocar a Jimmy Hendrix sus legendarios solos de guitarra, fue tomado en cuenta en una lista de 26 propiedades, recursos y distritos que podrían ser considerados como ‘lugares históricos’ del estado de Nueva York.

(woodstock.com)

Las locaciones nominadas podrán ser añadidas al Registro Estatal y Nacional de Lugares Históricos de este estado del país norteamericano. Justamente, el anuncio fue avisado por el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo.

Con el motivo de conservar estos lugares para “las futuras generaciones” que residirán en Nueva York, Cuomo dijo lo siguiente en un comunicado de prensa:

“La historia de Nueva York es la historia de esta nación, y pretendemos preservar los sitios de eventos significativos para futuras generaciones”.

(woodstock.com)

Cabe señalar que si la locación en donde se produjo Woodstock llegase a ser considerada como lugar histórico, el lugar podría recibir programas públicos para su preservación y otros servicios con el fin de cuidarlo.

Como se recuerda, Woodstock se llevó a cabo el 16, 17 y 18 de agosto de 1969, en medio de los conflictos mundiales a causa de la Guerra Fría. Este evento fue muy ligado a la cultura ‘hippie’ por la temática que propuso: “cuatro días de paz y música”.

El line up de artistas que se presentaron en aquel entonces estuvo conformado por Joe Cocker, Jefferson Airplane, Jimi Hendrix, the Grateful Dead, the Who, Janis Joplin and Crosby, Stills, Nash & Young, entre otros.

