'El Wasap de JB': La Paisana Jacinta se encontró con la Tigresa del Oriente [VIDEO]

Tras su eliminación de ‘Bailando 2017’ de Marcelo Tinelli , la Tigresa del Oriente participó de un segmento de ‘El Wasap de JB’ junto a la ‘Paisana Jacinta’.

La intérprete de ‘Qué bonito es Israel’ disfrutó de las ocurrencias del personaje de Jorge Benavides y aprovechó las cámaras para contar su experiencia en Argentina.

“Allá en Buenos Aires en el programa de ‘Bailando…’ me consideran una diva, me consideran una diosa”, aclaró la popular ‘Reina de YouTube’, pese a que no tuvo el respaldo del público en las votaciones del reality de baile.

El polémico personaje afirmó que en el país vecino es tan famosa como las conocidas figuras de la televisión argentina Moria Casán y Susana Giménez. “A ese nivel llego”, sostuvo orgullosa.

