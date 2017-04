La modelo Viviana Rivasplata aseguró que de caer en sentencia en El gran show, no tendría problemas en invitar a Melissa Loza – ambas son ex parejas del retirado futbolista Roberto Martínez- para que la ayude en su baile.

“Está grabado, así que no se me eche para atrás. Si llego a estar en sentencia, Melissita (Loza) yo sé que bailas espectacular, así que estás invitadísima, no te puedes echar para atrás porque ya te escuché y te vi en la televisión”, contó Viviana Rivasplata a las cámaras de América Espectáculos.

La rubia modelo aseguró que se seguirá preparando para las siguientes galas donde espera mostrar un mejor desempeño en el baile. ¿Lo conseguirá?

“La idea es que uno vaya mejorando y superándose fecha a fecha, así que espero quebrar eso y que me vean en un baile en pareja que es distinto a lo que hacía. Es complicado, pero estoy empezando de cero. Está divertido, bonito y estoy aprendiendo algunos truquitos”, señaló.

