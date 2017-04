Viviana Rivasplata: "Me da igual que Roberto Martínez se presente en 'El Gran Show'" [VIDEO]

Fue una de las grandes sorpresas de ‘El Gran Show ‘ de Gisela Varcárcel. Viviana Rivasplata encandiló con su actuación en la pista de baile.

Tras su presentación, Perú21 conversó con la modelo, quien se encuentra en el ‘ojo de la tormenta’ por participar en el popular ‘reality’, justamente conducido por la ex esposa de Roberto Martínez, quien también fue su pareja.

No obstante, la competidora le restó importancia a la presencia de Martínez en el programa.

“Es un tema muy antiguo. Me da igual, no me importa ni me incomoda. No me interesa”, aseguró la ex Miss Perú a este diario.

Te puede interesar:

‘El Gran Show’: Así fue el baile de Viviana Rivasplata [VIDEO]