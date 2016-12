Vin Diesel: Youtuber denunció acoso del actor tras calificarla de "malditamente sexy"

El protagonista de Rápidos y Furiosos, Vin Diesel incomodó a una youtuber brasileña Carol Moreira al entrevistarlo, según revela el video, el actor estadounidense interrumpió tres veces la charla para destacar la belleza de su entrevistadora.

“Durante la entrevista Vin Diesel lució ‘apasionado’ por mí. Empezó a cantarme. Interrumpió la charla tres veces para hablar de eso, entonces no sabía muy bien qué hacer en esa situación tan delicada. Eso no me gustó. No fue bueno que interrumpa mi trabajo, en fin, admiro mucho su trabajo pero he terminado decepcionada con su actitud. Preparé muchas preguntas pero varias no pude hacerlas porque él gastó tiempo en hablar de mí, de mi belleza, lo cual no era el tema de la entrevista”, manifestó indignada Carol Moreira.