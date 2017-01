Victoria Beckham: Estos son sus consejos para entender la belleza y las 'imperfecciones'

Victoria Beckham es una mujer hermosa, y siempre le ha gustado presumir de su belleza. Sin embargo, hoy, a los 42 años tiene algo importante que decir y para ello escribió una carta pensada en su hija:

1.Con una estatura de 1,63 metros y 48 kilos de peso, Beckham recomienda no someterse al quirófano ni a las llamadas dietas milagrosas.

2.Cirugías a los senos. NO. “Probablemente debería avisarte: no hagas tonterías con tus tetas. Lo he negado durante muchos años, resultó una estupidez. Fue una señal de mi inseguridad. Limítate a celebrar lo que ya tienes”. (El año pasado se sometió a una cirugía de senos).

3. Eres lo que eres. “Aprende a aceptar tus imperfecciones. Y deja que tu piel respire un poco, ponte menos maquillaje. (¡Y no se te ocurra permitir que un maquillador te afeite las cejas! Las consecuencias durarán toda una vida). Siempre serás adicta a la laca de pelo, pero por favor trata de moderarte para que no tengas ese aspecto de: ‘Hola, ¡acabo de salir de un túnel de aire!’”.

4. Ay, la balanza. “Siempre te dolerá que la gente haga comentarios sobre tu peso, seguirá molestándote sin importar la edad que tengas porque las mujeres somos muy duras con nosotras mismas”.

La exSpice Girl decidió quitarse los implantes por su desproporcionado tamaño con respecto a su delgada figura y el cambio no fue sólo estético, sino mental y emocional. Hoy, como cita Vogue, tiene un look más relajado, con prendas amplias y menos maquillaje.