Verónica Castro: “Les pido apoyo para Rogelio Guerra”

Sin ocultar su preocupación, la actriz mexicana Verónica Castro pidió ayuda para su gran amigo, el actor Rogelio Guerra, quien se encuentra delicado de salud tras sufrir una trombosis cerebral. Ellos compartieron roles estelares en la exitosa telenovela Los ricos también lloran.

“Está muy enfermo, pasando carencias muy grandes. Su esposa está muy desesperada y no sabemos qué hacer. Él necesita apoyo médico, económico, físico, moral, de todo… Si hay alguien que lo pueda apoyar con el hospital o económicamente a su familia, lo agradecería, porque ya llegaron a un grado de desesperación que no saben ni cómo apoyarlo”, declaró Verónica para el programa mexicano Hoy, en el que anunció su regreso a la cadena Televisa.

“Creo que es el momento de que, así como el productor Valentín (Pimstein) se nos fue con tanto éxito, no queremos que se nos vaya Rogelio creyendo que no hicimos nada por él. Les pido que lo ayudemos, que me digan cómo y nos movemos para sacar adelante a esta gran persona”, concluyó.