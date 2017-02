Valeria Piazza explica por qué no se quitó el pareo en el Miss Universo

Luego de quedar entre las 13 semifinalistas del Miss Universo, nuestra representante Valeria Piazza regresó ayer al Perú –proveniente de Filipinas– y comentó sobre su experiencia en el concurso de belleza.

“Es un orgullo para mí haber representado al Perú y haber quedado en el puesto doce entre 86 candidatas… Cuando llamaron a Perú fue una gran sorpresa y alegría, una satisfacción”, contó Valeria Piazza en el aeropuerto Jorge Chávez.

La reina de belleza también se refirió a la polémica de por qué no se quitó el pareo en el desfile de ropa de baño, lo cual le habría restado puntos en la competencia.

“Tenía tanta adrenalina y no esperaba que me llamen al top. Me agarraron de sorpresa. De repente fue un error que tuve y ya no quiero decir: ¿Qué hubiera pasado si me lo sacaba? Solo estoy feliz con el triunfo porque para mí la clasificación es un orgullo”, agregó Valeria Piazza, quien descartó algún problema con Miss Venezuela luego de que pisara su vestido.

