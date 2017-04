Ultra Music Festival confirmó fechas y países para este año, y sí, incluyó a Perú

Road To Ultra Perú (RTU), por tercera vez consecutiva, llegará a Perú en octubre de 2017. Así lo aseguró la misma franquicia Ultra Music Festival (UMF) en un video difundido en sus redes sociales en el cual adelantaron todos sus destinos y fechas para este año.

Como se recuerda, el RTU se llevó a cabo por primera vez en nuestro país el 7 de octubre de 2015. En este evento, los compositores y DJ internacionales que tocaron en Lima fueron Afrojack, Paul Van Dyk, Dash Berlin, Heatbeat y GTA.

En 2016, uno de los platos fuertes que tuvo este festival fue Martin Garrix quien ofreció lo mejor de sus producciones frente a casi 15 mil personas que llegaron a la explanada de la Costa Verde (en Magdalena) para disfrutar de más de diez horas seguidas de música electrónica.

Si bien es cierto que aún no hay ningún DJ asegurado para este 2017, lo cierto es que el Road To Ultra Perú ha traído, hasta el momento, reconocidos artistas que tocan en festivales de gran envergadura como lo son Tomorrowland, Electric Daisy Carnival, Alfa Future People, etc.

Novedades de Ultra Music Festival

Entre otras novedades que el UMF ha anunciado para 2017 son nuevos destinos que tendrá este festival. Cabe señalar que hasta el momento, este evento se desarrolla en los cinco continentes del mundo, pasando por Sudáfrica, Korea, Japón, Estados Unidos, Croacia, y Brasil.

El nuevo país que ahora pertenecerá a la legión de ‘Ultranautas’ será China, nación que por primera vez tendrá un Ultra Music Festival. La fecha para este evento será el 9 y 10 de septiembre.

Y, por si fuera poco, Resistance tendrá una residencia en Ibiza (España) donde todos los martes se desarrollará un concierto en el reconocido club Privilege. Sasha & John Digweed serán los encargados de llevar el techno, el minimal, el tech house y lo más ‘underground’ de la música electrónica.

En cuanto a los nuevos paraderos de Road To Ultra, figura Australia, que se llevará a cabo en febrero de 2018. Mientras tanto, la India ahora formará parte de la gira de este espectáculo en septiembre de 2017 y en febrero de 2018. Argentina también fue incluida y su fecha será en octubre próximo.

Mira el video completo de los anuncios de los nuevos destinos y fechas de Ultra Music Festival. Puedes leer más siguiendo este enlace.

