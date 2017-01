U2 anunció gira mundial y nuevo disco

El grupo de rock irlandés U2 finalmente confirmó que este año saldrá de gira mundial para celebrar los 30 años de su emblemático disco The Joshua Tree, que tiene éxitos como I still haven’t found what I’m looking for, With or without you y Where the streets have no name.

La banda integrada por Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. iniciará su tour en Vancouver (Canadá) el 12 de mayo para luego proseguir en las ciudades estadounidenses de Los Ángeles (20 de mayo), Miami (11 de junio) y Washington (20 de junio).

Mientras que en Europa, pasará por Londres (8 de julio), Barcelona (18 de julio), Dublín (22 de julio) y París (25 de julio). La primera parte de la gira The Joshua Tree Tour 2017, de 26 conciertos, la cerrarán en Bruselas, el 1 de agosto, indicó su productora, Live Nation.

Según empresarios locales, se iniciarán las negociaciones para que U2 también toque en Sudamérica, y en nuestro país, en el último trimestre del año.

Paralelamente al tour, la banda también prepara la salida de su nuevo disco, Songs of Experience, prevista para el segundo semestre del año. Será la continuación de su anterior álbum Songs of Innocence (lanzado en 2014).

