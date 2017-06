Tula Rodríguez: "Son 10 años que digo no al reality"

Perú21 conversó con Tula Rodríguez sobre el tiempo que lleva fuera de los realitys.

¿Cómo van las grabaciones de la serie Cumbia pop? ¿Piensas seguir tu carrera como actriz?

Estoy grabando Cumbia Pop, una serie muy bonita para América TV. Creo que me quedaré como actriz, por ahí va mi camino. Soy la psicóloga del centro donde se desarrolla la historia y comparto roles con Roberto Moll, Camucha Negrete, Erick Elera y Paul Vega, con quien tendré “mi asunto” (una relación). Me emocioné mucho cuando Paul me dijo: ‘Es un honor trabajar contigo’.

Varias veces has sido voceada para participar en El gran show, ¿Algún día te veremos ahí?

Son 10 años que digo no al reality, he sido constante. No voy porque es una decisión en la que todos en mi familia deberían estar de acuerdo. Sería un tema tan mediático y no sé si ellos quisieran pasar por una situación como esa, sobre todo en esta etapa que me encuentro. ¡Para qué alterar el gallinero! Ya colgué los chimpunes y estoy en otra situación. No quiero enfrentamientos.

¿Cómo tomas las denuncias por no pagarles supuestamente a tus trabajadores?

Fue un tema de orden y un error mío. No tengo ninguna deuda con mi conciencia y sería incapaz de jugarme con la comida de alguien. Lo bueno es que estoy aprendiendo a no confiar, y si la ley me dice que debo cumplir con algo, lo haré. No puedo ir por encima de la ley. Ahora estoy enfocada en mis negocios con mi spa que cumple 10 años y habrá promociones por el Día del padre.