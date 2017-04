La actriz Tula Rodríguez acompañó a su menor hija al concierto de ‘Soy Luna’ que se realizó al interior del Jockey Plaza y en breves declaraciones con Perú21 afirmó que prefiere ver otros noticieros antes que el que conduce Magaly Medina.

“No, no me provoca verla, no es un personaje con la que me sienta identificada por las mañanas, no porque tenga algo en contra, pero he querido y no puedo. Igual es respetable que trabaje”, dijo Tula Rodríguez.

La también ex bailarina reveló que ha dejado de lado las animaciones de eventos de cumbia para pasar a otros corporativos. “No porque me parezca malo, sino que siento que ya terminó mi etapa”, agregó.

En otro momento, Tula Rodríguez reiteró que no participará en ‘El gran show’, pese a que ha recibido muchas invitaciones del programa, porque prefiere la tranquilidad de su familia.

