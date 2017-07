Transformers 5: Protagonista Isabela Moner llegó al Perú

La joven protagonista de la película ‘Transformers: El último caballero’, Isabela Moner, regresó a nuestro país para visitar a sus seres queridos.

A través de su cuenta de Instagram, la artista —que tiene ascendencia peruana— publicó un video con sus familiares en Lima.

Incluso en su Facebook oficial colgó una breve frase: “Mi bello Perú”.

Trascendió que Moner también realizaría una serie de actividades benéficas en la capital.

Antes de llegar al Perú, la actriz de Hollywood estuvo en el avant premiere de la película Transformers en Brasil, donde celebró el último lunes su cumpleaños 16.

Recordemos que Isabela le tiene un gran cariño a sus seguidores peruanos y cada vez que puede se refiere a ellos.

“A pesar de que no he nacido en el Perú y de no poder visitar tanto como quisiera, ustedes me han recibido desde siempre y me han aceptado como soy, peruana latina. El otro día me di cuenta de que soy la primera latina que protagoniza Transformers, tuiteó la actriz.