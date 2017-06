Una historia viral que explicaba la historia del desaparecido padre de ‘Andy’ de la película de Pixar, ‘Toy Story’, fue desmentida por el escritor y animador de la compañía, Andrew Stanton.

Stanton publicó un mensaje en su cuenta de Twitter en el que daba por concluido el debate sobre la historia en el que se mencionaba que el padre de Andy habría muerto de polio y le había dejado sus juguetes a su hijo.

Complete and utter fake news. Everyone go back to your homes. Nothing to see here, folks. #Iwasthere https://t.co/06j37YKKt2