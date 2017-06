Tongo aclara que no es ningún "payaso" tras permanecer internado por insuficiencia renal [VIDEO]

El cantante Abelando Gutiérrez, más conocido como Tongo, se encuentra internado en la clínica San Gabriel en San Miguel debido a una recaída por su diabetes que le produjo insuficiencia renal.

“Estoy recuperándome. He entrado por mi diabetes emotiva y a mis seguidores les digo que no se preocupen porque me están tratando bien. incluso la diabetes emotiva que tengo está atacando el riñón y estoy teniendo insuficiencia renal y mis piernas están hinchadas pero ya me están estabilizando”, dijo Tongo a El Popular.

El autor de ‘La Pituca’ contó que amaneció con sus piernas completamente hinchadas y su esposa Gladys lo trasladó el pasado lunes a la clínica. Tongo hizo un mea culpa y reconoció que debe cuidarse.

“Soy consciente de que tengo que cuidarme mucho para no tener ninguna complicación en mi salud, por eso agradezco a mis fanáticos que me envían sus buenas vibras para seguir adelante”, agregó el cantante, popular por sus covers de artistas extranjeros.

