Todos los amores de George Michael, el ícono de la música pop

El fallecido cantante George Michael mantuvo en secreto durante mucho tiempo su homosexualidad pero a fines de los años 1990, el cantante británico terminó comprometiéndose públicamente en la defensa de los derechos de las personas LGTB, tras revelar que era gay en 1998, después de la muerte de su madre.

Hasta ese entonces era un secreto a voces su relación con Anselmo Feleppa, un modisto brasileño y su primer gran amor. Lo conoció durante un concierto en Rio de Janeiro en 1991.

“Es muy difícil reivindicar tu sexualidad en tanto ésta no te brinda ninguna alegría, pero eso se vuelve menos duro una vez que has encontrado el verdadero amor”, refirió el cantante en una entrevista con The Huffington Post sobre Feleppa.

Tras seis meses de relación, el brasileño se enteró que era seropositivo (por VIH). Fue un ‘shock’ para Michael. No podía contárselo a los amigos o a la familia.

Feleppa falleció en 1993 a causa de una hemorragia cerebral provocada por el virus.

Aquí va la lista con todos sus otros amores:

Kenneth Goss

Era un aeromozo, entrenador de porristas y ejecutivo de ropa deportiva de Dallas. En 1996, Goss y George Michael empezaron una intensa relación amorosa. Incluso pensaron formalizar su relación en el Reino Unido.

La pareja terminó su relación en 2009. El cantante lo confirmó durante uno de sus conciertos en una gira durante el 2011.

Fadi Fawaz

Es conocido como el peluquero de celebridades. En el 2012, ya andaban juntos viajando y pasando las festividades juntos, y no importaba que Michael fuera 10 años mayor.

La pareja compartía en las redes sociales sus experiencias románticas con sus seguidores.

Fue él quien encontró al cantante sin vida la mañana de la Navidad.

Kathy Jeung

George Michael tenia apenas 17 años de edad cuando llegó a la fama. Entonces se decía que el artista salió con varias modelos y que mantuvo una relación con la modelo y maquillista Kathy Jeung, quien aparece en el videoclip “I Want Your Sex”.

Pat Fernandez

Era una cantante y bailarina en el video “Wake Me Up Befor You Go Go”.

La relación empezó en 1983 y terminó al año siguiente.

Brooke Shields

George Michael mantuvo una relación con la actriz Brooke Shields en 1985.

Sliedls explicó su relación con George Michael a The Mirror en 2014. Declaró que pensó “que era amor” porque el cantante era un “caballero, respetuoso y paciente”. También lo menciona en su libro “There Was a Little Girl: The Real Story of My Mother and Me”.

“Solía dormir con muchas mujeres durante el tiempo que estuvo en el grupo Wham!, pero nunca sintió que podría convertirse en una relación porque sabía que, emocionalmente, era un hombre gay. Yo no quería que comprometerme con ellas, pero ellas me atraían. Pero después me sentí avergonzado porque era como si las estaba usando”, afirmó el cantante en una oportunidad, citado por El Español.