Tilsa Lozano y Dorita Orbegozo sí se pelearon, confirmó gerente de discoteca [Video]

La guerra entre http://peru21.pe/noticias-de-tilsa-lozano-1693 y Dorita Orbegoso no tiene cuando acabar. Luego de que se supiera que ambas figuras pelearon por un box en una discoteca del sur, el gerente de dicho local confirmó que sí hubo un altercado el último fin de semana.

“Fue el box donde tenía que estar Dorita Orbegoso , pero creo que por un tema de confusión, Fiorella Alzamora y Tilsa Lozano estaban allí y cuando llegaron los invitados con los dueños del box, allí hubo un altercado”, dijo Jesús Orellana al programa ‘Espectáculos’.

“El box era de un cliente que era amistad de Dorita, por confusión, Tilsa estaba allí. Fue una confusión de la noche… Cuando se vio ese tema se le puso un buen box y se le trató bien (a Tilsa Loazano)… Por política ese tema no debería tratarlo yo, sino las involucradas deberían hablar de ese tema”, dijo Orellana sobre la pelea.

Por su parte, Tilsa Lozano insistió en que no hubo ninguna pelea y dio a entender que fue la propia Dorita Orbegoso quien filtró esa información.

“Tú (la reportera) y yo no somos nuevas en esto, y las noticias no se filtran de casualidad. ¿A quién le conviene filtrar una noticia así? A mí no. A mí no me conviene decir una cosa así, más bien es mentira… Hay muchas desubicadas”, dijo a ‘Espectáculos’.

“Ella viene hablando mal de mí hace años y si tú googleas, ella siempre habla de mí y comenta cosas. No tengo nada qué decirle, bendiciones y que se divierta en su box”, agregó.