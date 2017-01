Tilsa Lozano tuvo altercado en vivo con Karen Dejo al mencionar a Jefferson Farfán

De armas tomar. La conductora del programa Amor de verano, Tilsa Lozano, tuvo un altercado en vivo con la modelo Karen Dejo tras recordarle que hace unos años se le vio involucrada con el futbolista Jefferson Farfán por un supuesto viaje a Colombia que habrían realizado juntos.

“Yo quiero hacer una preguntita aprovechando porque veo al ‘Zorro’, veo a Karen y me trae recuerdos de hace tiempo”, dijo Tilsa Lozano para darle paso a Evelyn Vela y consultarle sobre el supuesto viaje de Jefferson Farfán con Karen Dejo a Colombia.

“Yo escuché pero no sé si se dio o no el viaje, pero escuche a una persona muy cercana que hablaba sobre eso”, agregó Evelyn Vela, mientras que el ‘Zorro’ Supe sostuvo que en su debido momento se confirmaron las transacciones del viaje a Colombia que hizo la ‘morocha’.

“En este momento estamos hablando de un enfrentamiento que no tiene nada que ver este tema. Las cosas se hablan de frente. Eso quedó claro y aquí no entran confusiones. Ese tema se esclareció en su momento”, respondió Karen Dejo al verse acorralada.

Tilsa Lozano, consciente de la evidente molestia de Karen Dejo, le aseguró —a su estilo— que ya no tocarían ese tema. “No te preocupes, vamos a cambiar de temas. No te preocupes vamos a dejar el tema ahí. No te asustes”, indicó la ‘Vengadora’.

Lee también