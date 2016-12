¿Sabes quiénes figuran en el ranking de 'desubicadas' de Tilsa Lozano?

La modelo Tilsa Lozano realizó su ránkig de las personas ‘desubicadas’ tras el lanzamiento de su nueva canción que lleva el mismo calificativo.

Entre su lista, la ex ‘vengadora’ se refirió a la cantante Yahaira Plasencia, quien se hizo muy popular tras el romance con el futbolista, Jefferson Farfán.

“Su vibra, toda ella, lo bota por los poros. Yo no le creo nada. Ni siquiera que se dobló el pie (cuando estuvo en Reyes del show). No puedes haberte doblado el pie y tener una zapatilla tacos. Pero no tengo nada en contra de ella pero simplemente no me cae”, dijo Tilsa en América espectáculos.

También, Tilsa Lozano criticó a Milett Figueroa por su desempeño en el concurso Miss Supertalent of the World, que se realizó en Corea del Sur.

“Creo que canta igual de feo como canto yo. En realidad, yo siempre lo he dicho: ‘yo no canto, no bailo y no hago nada pero la gente me quiere’. Hago mis canciones y se divierten. Ella no tiene que amilanarse por nada. Que me parezca que canta horrible no tiene nada de malo”, expresó.