Tilsa Lozano podría volver a la televisión con programa 'Verano extremo'

La modelo Tilsa Lozano manifestó su deseo de volver a la televisión y aseguró que tiene propuestas para regresar a la pantalla chica en 2017. Es más, una fuente cercana a la ‘Vengadora’ señaló que Tilsa participaría en el programa Verano extremo de Latina.

“Hay sorpresas, pero quiero estar calladita. Propuestas hay varias, pero hasta que no haya firmado, no hay nada dicho. Falta muy poco. Que me van a ver por ahí (en televisión), me van a ver, pero no puedo decir qué voy a hacer”, manifestó la modelo.

Además, Tilsa les restó importancia a las críticas y confirmó el reencuentro de su agrupación Las Vengadoras.

“Esta será la primera vez que va a haber un reencuentro. Desde que dejé Las Vengadoras, no nos hemos presentado con DJ Peligro, así que este 31 de diciembre será la presentación de la canción ‘Las Desubicadas’ en la Fiesta del Sol, que será en la playa Zorritos, de Tumbes”, aseguró la popular ‘conejita’.