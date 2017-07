Tras ver las lágrimas de Milett Figueroa —por defender a su pareja Patricio Quiñones— en la pista de El gran show, la modelo Tilsa Lozano le recomendó que aprenda a separar el espectáculo de su vida personal.

“A veces, cuando uno no tiene palabras para defenderse, lo más fácil es victimizarse y llorar. El gran show no es un programa de chismes ni de espectáculos. Aquí estoy para poner una puntuación sobre el baile”, dijo la modelo a las cámaras de América Espectáculos.

➤ Milett Figueroa rompe en llanto frente a Tilsa Lozano por defender al ‘Pato’ Quiñones [VIDEO]

“Lo cortés no quita lo valiente. Yo nunca he sido malcriada con nadie y ya lo he aclarado. Ya va a aprender que uno tiene que mantener la postura.

Yo creo que los actos hablan por sí solos”, agregó.

Asimismo, aseguró que los problemas que tenga con Milett Figueroa, no afectarán su amistad con Martha Valcárcel, madre de Milett.

“Uno va aprendiendo con los años. Martha (mamá de Milett) es una señora que ha vivido y sabe que hay que saber separar las cosas, el espectáculo de la vida real. Creo que todo el Perú sabe la opinión de la madre”, dijo Tilsa Lozano.

Te puede interesar