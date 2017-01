Tilsa Lozano asegura que su relación no está en crisis y desea tener otro bebé

La modelo Tilsa Lozano , aseguró que su relación con Miguel Hidalgo, el padre de su hija, no está en crisis y manifestó su deseo por casarse con ‘Miguelón’, pero no quiere presionarlo.

“Estamos súper bien. Por ahí un tema laboral yo trabajo los fines de semana, él a veces sale solo, yo a veces salgo sola… El que diga que vive en el paraíso es un mentiroso, el amor se construye, se cultiva. Como todas las parejas debemos tener momentos buenos, momentos malos, pero mi corazón sigue latiendo por él con todo el amor del mundo”, señaló Tilsa Lozano.

“Yo no pierdo la esperanza. Será cuando Dios quiera. Como todas las mujeres yo me quiero casar con mi anillo, pero tampoco sin presionar a nadie y si no, él se lo pierde. Yo creo que el matrimonio es totalmente relativo, cuando hay amor no es necesario tener roca, pero yo si quiero mi roca”, agregó la conductora de Amor de Verano.

¿Aumentar la familia?

Tilsa Lozano manifestó su deseo de tener un hijo más con su pareja, pero no en este año sino a futuro.

“Me gustaría otro hijito, pero el 2017 ni hablar, 2018 o quizás 2019 puede ser. Yo no soy ama de casa ni soy una mujer que pueda estar todo el día en casa con mi hija. Tal vez si yo pudiera estar las 24 horas pegada a ella como lo hice durante casi un año tendría más tiempo, pero tener un hijo para dejarlo en casa y yo irme todo el día no es (ideal). Tener un hijo es lo más hermoso del mundo y le quiero dedicar un año a mi segundo bebé”, aseguró Tilsa Lozano.

La ex ‘Vengadora’, Tilsa Lozano conduce el programa Amor de Verano al lado de la cantante Leslie Shaw, ‘Carloncho’ y Renzo Winder.