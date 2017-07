Los Tetas: Vocalista se pronunció tras denuncia por golpear a su ex pareja

El vocalista de Los Tetas respondió a las acusaciones de su ex pareja Valentina Henríquez mediante un mensaje publicado en su cuenta de Facebook, pero que, curiosamente, fue borrado minutos después de aparecer.

En el texto, Camilo Castaldi —también conocido como Tea Time— desmiente las acusaciones y dice que son “absolutamente falsas”. Además, atribuye las acusaciones de Valentina Henríquez a “graves trastornos psicológicos” que están siendo tratados “desde hace mucho tiempo”.

“En reiteradas situaciones se ha auto-infringido heridas —agregó el líder de Los Tetas— y ha amenazado con culparme de ello, siendo yo quien ha tenido que llamar a Carabineros de Chile para que se hagan cargo de la situación”.

Castaldi agregó que es “el más interesado en que esta situación se aclare” para que “quede completamente claro la falsedad de las injustas acusaciones que se han formulado en mi contra”.

Valentina Henríquez fue contactada por el programa ‘Hola Chile’, del canal La Red, donde señaló: “No me impresiona, era lo que me esperaba de él (…) me molesta que pueda ser tan falso y mentiroso”.

