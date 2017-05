Teddy Guzmán: “Soy superficial en la serie 'De vuelta al barrio'”

César Salazar

La actriz Teddy Guzmán regresa a la pantalla chica en la nueva serie ‘De vuelta al barrio’, que se estrenará el lunes 8 de mayo, por América TV.

¿Cuál será su personaje en la serie De vuelta al barrio?

Seré ‘Amanda Mendoza’, quien es un poco peligrosa y fresca. No seré la villana, sino una mujer superficial, mundana, que tiene dos hijos. Este papel hará que olvide a ‘Carmen’ (personaje de Al fondo hay sitio).

¿Serás la manzana de la discordia entre los personajes de Adolfo Chuiman e Yvonne Frayssinet?

¡Sí! Hay algunos disturbios por ahí y haré todo lo posible para tratar de separarlos.

¿Con la nueva serie esperan superar a ‘Al fondo hay sitio’?

Mi intención es entretener al público y que se diviertan con mis personajes. Yo sé que ‘Al fondo hay sitio’ ha tenido muchísimo éxito e incluso se le dio baja con éxito total y estoy orgullosa de eso, pero ahora empezamos con algo distinto y fresco. No podemos compararlo con Al fondo hay sitio.

¿Le gusta que se recree la época de los años 70?

Claro que sí. Entre los 60 y 70 viví una época muy linda, de buena televisión, con programas estupendos. La ropa es muy parecida a la de hoy. Siempre hay cosas para redescubrir y recordar la época más linda.

A usted, que estuvo tiempo en la comicidad, ¿qué le parece que el ‘Gordo’ Casaretto reclame una pensión de gracia?

Lamento muchísimo lo que está pasando con él (por la diabetes que padece). La gente piensa que estamos llenos de dinero, y no es así. Cuando dejamos de trabajar, lo que se ahorró se va y más rápido se va cuando uno se enferma.

¿Pediría un mejor trato para los artistas?

¡Definitivamente! Todos estamos en la cola. Que no sea una pensión de gracia porque suena mal, que sea una pensión merecida. Para los actores es necesario tener algo en lo que apoyarnos en las vacas flacas.

¿Ve programas cómicos?

No. Generalmente los que hacemos televisión no vemos televisión. A mí me falta tiempo.

¿Es verdad que ayudó a Gisela Valcárcel para su debut en televisión?

Sí. Nosotras somos muy amigas. Mi cariño, mi amistad incondicional a Gisela Valcárcel. De alguna manera estamos las dos vigentes.