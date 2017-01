Tania Libertad: “Se tardaron en reconocer a Chabuca Granda”

Desde México, la cantante peruana Tania Libertad se refirió al espectáculo ‘Eva en Libertad’, que presentará con su colega Eva Ayllón los días 10 y 11 de febrero en el Teatro Peruano Japonés.

“Tengo una amistad muy larga con Eva y me parece que es el momento exacto para estar sobre un escenario… El siguiente paso sería un disco juntas”, contó la intérprete.

Consultada por el nombramiento de la obra musical de la compositora Chabuca Granda como Patrimonio Cultural de la Nación, Tania expresó: “Me parece que ya se habían tardado en hacer este reconocimiento a Chabuca, porque sigue siendo una compositora muy adelantada a su época. Creo que el reconocimiento es merecido, pero pudo haber sido antes”.

“No sabía del disco (de homenaje a Chabuca), pero todos los homenajes son buenos. Aunque hubiera sido bueno que haya sido reconocida en vida. Se hicieron pocos homenajes cuando ella vivía y ella decía: ‘Quieránme viva, no me quieran muerta’. Ella no recibió los homenajes que merecía en vida”, concluyó.